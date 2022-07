Riccione, minore perugino rapinato col coltello: arrestati due giovanissimi

In due lo hanno avvicinato mentre tornava dalla discoteca | Poi hanno rapinato un giovane svizzero: i carabinieri li hanno arrestati al bar

Notte di terrore per un 17enne perugino in vacanza a Riccione. Il giovane, mentre stava percorrendo a piedi via Panoramica dopo essere uscito dalla discoteca, è stato avvicinato dai componenti di una baby gang che, con il coltello alla gola, gli hanno intimato di consegnare loro il cellulare e i soldi che aveva in tasca, appena 20 euro.

Poco dopo i due rapinatori – un 16enne milanese e un 19enne senegalese residente anche lui in Lombardia – hanno preso di mira un 19enne svizzero, intimandogli, sempre sotto la minaccia di un coltello, di prelevare contanti al bancomat (500 euro) e di consegnare loro il denaro.