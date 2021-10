Riaperta la Galleria di Forca di Cerro | In programma nuovi lavori - Tuttoggi

Completato il risanamento profondo della pavimentazione. Prossimamente al via i lavori di ammodernamento degli impianti tecnologici e di sicurezza

Anas (Gruppo FS Italiane) ha riaperto al traffico la galleria “Forca di Cerro”, lungo la strada statale 685 “delle Tre Valli Umbre” (direttrice Spoleto-Norcia), tra Eggi e Sant’Anatolia di Narco.

Sono stati infatti ultimati nei tempi previsti i lavori di risanamento profondo della pavimentazione, avviati lo scorso 27 settembre. Gli interventi hanno riguardato la rimozione della vecchia pavimentazione, il miglioramento degli strati di fondazione e la realizzazione di un nuovo piano viabile per l’intera estensione della piattaforma stradale, oltre al rifacimento della segnaletica orizzontale.

Prossimamente saranno eseguiti i lavori di ammodernamento degli impianti tecnologici e di sicurezza all’interno del tunnel, secondo gli standard di ultima generazione, per un investimento di circa 6 milioni di euro.

Per consentire gli interventi sarà necessaria la chiusura notturna del tunnel, secondo gli orari e le modalità che saranno comunicate. La durata è stimata in circa un anno dall’avvio.

I lavori di manutenzione programmata della galleria “Forca di Cerro” rientrano nell’ambito del piano di manutenzione della rete Anas in Umbria avviato negli ultimi anni da Anas per un valore complessivo di oltre 860 milioni di euro tra lavori ultimati, in corso e di prossimo avvio. Gli interventi riguardano soprattutto il risanamento profondo della pavimentazione, la manutenzione di ponti e viadotti, la sostituzione delle barriere di sicurezza e l’ammodernamento degli impianti in galleria.

Nell’ambito del piano, dal 2018 a oggi Anas ha completato 94 interventi per un valore complessivo di oltre 245 milioni di euro.