Revenge porn, 24enne arrestato: diffuse foto e video della ex per diffamarla

Il provvedimento restrittivo – eseguito dalla locale Squadra Mobile e dal Centro Operativo della Sicurezza Cibernetica Umbria (C.O.S.C.) in un Comune dell’hinterland del Capoluogo di Regione – è stato adottato a seguito delle reiterate denunce rese dalla giovane vittima per numerosi sms di natura minacciosa ricevuti, attraverso sistemi informatici di anonimizzazione del mittente, successivamente all’interruzione della relazione sentimentale intrattenuta con l’indagato.

Il 24enne, ricostruisce la Procura, si era dichiarato estraneo rispetto a tali attività, addebitandole ad un presunto gruppo “criminale” interessato alle vicende sentimentali della coppia e rappresentando di essere stato egli stesso vittima di una aggressione e di un furto.

Il lavoro certosino di analisi condotto dal COSC e della squadra mobile, coordinati dalla procura, su fonti aperte nonché su messaggi, fotografie e video estrapolati dal materiale informatico e da strumenti informatici già posti in sequestro all’indagato dopo una perquisizione avvenuta mesi fa, arricchito dagli approfonditi accertamenti peritali ed il prezioso contributo di numerosi testimoni, hanno consentito di acquisire gravi elementi indiziari nei confronti dell’indagato, in ordine ai reati contestati. In particolare, il giovane deluso dalla fine del rapporto con la ragazza avrebbe simulato di essere stato vittima di un’aggressione e di un furto di strumenti informatici ed avrebbe poi inviato, alla ex ed a suoi amici e conoscenti, decine di messaggi di natura diffamatoria ed offensivi per la reputazione della ragazza. Il tutto con la creazione di gruppi e contenuti anonimi su whatsapp, instagram e telegram, grazie alle particolari capacità informatiche del 24enne. Nello stesso modo avrebbe dato vita anche al revenge porn, diffondendo immagini e video sessualmente espliciti relative alla ex, di cui soltanto lui era in possesso. I video sono stati pubblicati anche su un sito internet accessibile liberamente dagli utenti, “attraverso strumenti di pubblicità e canali informatici di comunicazione”.