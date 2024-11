Rete idrica, lavori ad Arrone e Acquasparta: possibili intorbidimenti dell'acqua - Tuttoggi.info

Sono in programma lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica nei Comuni di Arrone e Acquasparta.

Ad Arrone, martedì 12 novembre dalle 8.30 alle 13.00, il cantiere interesserà Via della Rinascita, Via Guglielmo Marconi, Via della Resistenza, Via del Canale, Via Matteotti, Via del Mattatoio, Via della Torre, Via Tra le Case, Via del Castello, Via degli Olivi, Via Mezza Costa, Via Piè d’Arrone, Via Gelso Moro, Via delle Grotte, Piazza Garibaldi, Via della Villa, Via S. Francesco.

Ad Acquasparta, martedì 12 novembre, dalle 8.30 alle 13.00, Via Strada Nuova di Configni, Strada di Lucignano, Strada di Castellaccio, Configni centro, Strada del Tesoro, Strada di Merlone, Strada di Montalbano, Strada San Nicolò, Strada di Ripi, Frazione Casigliano, Zona Industriale Casigliano, Piazza Corsini, Via Acquasparta, Strada Provinciale 97, Località Rosaro, Via della Torre, Vico delle Mura, Via della Fattoria, Via del Buco.

Durante gli interventi potrebbero verificarsi intorbidimenti dell’acqua accompagnati da fenomeni di temporanea mancanza o carenza idrica localizzata. Il Sii metterà a disposizione un servizio potenziato di contact center al numero 800.913.034.