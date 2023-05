Repubblica di Cospaia, 582 anni fa l'indipendenza | Torna rievocazione storica nell'ex "microstato" - Tuttoggi.info

Il 27 e 28 maggio rivive la storia di Cospaia, repubblica nata ed esistita per 4 secoli a causa di...una svista topografica

Forse non tutti conoscono il caso particolarissimo – in tutta Italia – della Repubblica di Cospaia, oggi frazione del Comune di San Giustino, e fino a 197 anni fa “microstato” indipendente esistito dal 1441 al 1826.

La storia racconta infatti che nel 1441 (582 anni fa), in seguito ad una svista topografica, una piccola striscia di terreno non venne inclusa nel trattato che delimitava i confini tra Stato della Chiesa e Repubblica Fiorentina. Per questo motivo Cospaia rimase senza governo e divenne una specie di porto franco per l’esercizio del contrabbando, fin quando nel 1826 fu soppressa e il territorio venne quasi interamente incorporato nello Stato Pontificio.

Gli abitanti della piccola Repubblica rimasero tuttavia indipendenti per quasi quattro secoli: senza leggi scritte né capi, senza soldati né dazi fecero ottimi affari sia con il Granducato di Toscana che con la Chiesa, distinguendosi soprattutto nella coltivazione del tabacco, altrove proibito. Fu così che Cospaia, in virtù dell’autonomia di cui godeva, fu una delle prime contrade italiane ad intraprendere la coltivazione, manipolazione e smercio del tabacco agli stati vicini.

La Repubblica di Cospaia divenne un luogo in cui la libertà venne assunta quale massimo valore dagli abitanti, tanto che sull’architrave della piccola chiesa troviamo ancora oggi quello che si può considerare il motto che per secoli ha guidato la popolazione: “Perpetua et firma libertas“ (Libertà perpetua e stabile).

La rievocazione storica dell’Antica Repubblica di Cospaia, quest’anno in calendario sabato 27 e domenica 28 maggio, ricalca in parte la “Festa Grande a Cospaia” con i contenuti folkloristici e nuovi temi di carattere culturale in onore del particolarissimo microstato. Le due giornate organizzate dal Comune di San Giustino, saranno ricche di eventi e attrattive per tutti con trekking, teatro, convegni e riscoperta di antichi sapori e rievocazioni. Tra gli ospiti dell’evento ci sarà Giuseppe Calabrese “Peppone”, conduttore Rai di Linea Verde.

Programma rievocazione storica Antica Repubblica di Cospaia

Sabato 27 maggio

Trekking del Contrabbandiere, Prenotazione al numero 3334552384 (si consiglia di indossare calzature adatte)

ore 8.45 – Ritrovo presso lago di Cospaia

ore 9 – Partenza

ore 10.30 – Sosta di degustazione prodotti tipici

ore 13 – Rientro previsto

ore 17 – Convegno sul marketing territoriale e sviluppo locale: “Repubblica di Cospaia, 1441 – Perpetua et firma libertas” al Museo storico e scientifico del Tabacco di San Giustino in Viale Toscana 5. E’ prevista la partecipazione di Paola Agabiti, Assessore Cultura e Turismo Regione Umbria, Angelo Mellone, scrittore e vicedirettore Daytime RAI, e Monica Caradonna, giornalista enogastronomica e inviata Rai.

Domenica 28 maggio

A pranzo con regine, conquistatori e contrabbandieri. Cospaia nella via del tabacco, prenotazione al numero 3289248487