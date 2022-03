Regione, 72 assunzioni | Domande entro il 21 marzo: le figure richieste

Laureati e diplomati: dagli avvocati a esperti contabili e di finanza, comunicatori e informatici, geometri e periti: i link per presentare la candidatura

Attiva la procedura per l’iscrizione ai 12 concorsi della Regione Umbria per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 72 unità. Di cui 54 da inquadrare nella categoria D e 18 unità nella categoria C.

I bandi sono consultabili ai seguenti link: CAT D (Laureati) e CAT C (Diplomati).

Le domande devono essere inviate entro e non oltre il 21 marzo 2022. La compilazione delle domande è possibile attraverso il seguente link della Regione Umbria.

I posti a disposizione

Otto i bandi per i laureti, per i seguenti posti:

n. 4 posti di funzionario avvocato;

n. 10 funzionari di cui: 4 per progettazione con fondi comunitari e nazionali; 2 monitoraggio progetti; 4 rendicontazione dei fondi;

n. 10 funzionari amministrazione di cui: 6 funzionari giuridici; 2 per attività contrattuale e procedure d’acquisto; 2 per gestione risorse umane;

n. 3 funzionari area economico-finanziaria, di cui: 1 per la programmazione e la contabilità; 2 per il monitoraggio e la rendicontazione;

n. 8 funzionari area ambiente e territorio, di cui: 4 funzionari per il territorio; 4 funzionari agronomo-forestali;

n. 9 funzionari area tecnico-professionale, di cui: 2 per viabilità e trasporti; 2 prevenzione socio-sanitaria; 3 lavori pubblici; 2 patrimonio e investimenti;

n. 6 funzionari sistemi informativi, di cui: 1 per analisi e progettazione flussi; 2 gestione e sviluppo; 2 processi di digitalizzazione; 1 specialista gestione reti;

n. 4 funzionari comunicazione e informazione, di cui: n. 3 per la comunicazione e informazione organizzativa e istituzionale; 1 per promozione immagine e marketing.

Quattro i bandi per i diplomati: