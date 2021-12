Recupero liste attesa, apertura straordinaria l'8 dicembre a Foligno ed Amelia - Tuttoggi

Usl Umbria 2 terrà un’apertura straordinaria dedicata al recupero delle liste d’attesa in ambito neurologico e riabilitativo.

Mercoledì 8 dicembre, nell’Azienda Usl Umbria 2 si terrà un’apertura straordinaria dedicata al recupero delle liste d’attesa in ambito neurologico e riabilitativo.

L’attività ambulatoriale si svolgerà presso l’ospedale di Foligno e l’ospedale di Amelia.

“Tale evento rientra in una serie di iniziative volte al recupero delle liste d’attesa” – commenta il direttore generale dell’azienda sanitaria dott. Massimo De Fino.

“Per ritornare prima possibile ad una condizione di normalità – prosegue il manager sanitario – abbiamo dato disposizione di utilizzare anche i giorni festivi oltre al prolungamento delle normali attività”.

Purtroppo, la contingenza pandemica ha reso necessaria questa strategia per recuperare le prestazioni e garantire una risposta assistenziale all’utenza.

“La nostra disponibilità è massima anche se dobbiamo conciliarla con le normali attività ormai riprese a pieno ritmo” – spiega il dott. Mauro Zampolini, direttore del Dipartimento di Riabilitazione.

“Le attività ambulatoriali – continua il dott. Zampolini – dovrebbero essere normalizzate all’inizio del 2022 compatibilmente con l’andamento dell’epidemia”.

È per questo che la strategia principale è quella di evitare il sovraccarico delle strutture sanitarie contrastando l’aumento delle infezioni attraverso la vaccinazione più completa possibile. Per questo si potenzieranno i centri vaccinali per accorciare i tempi il più possibile alle persone che si sono convinte all’immunizzazione.