Un raro francobollo per il VI Centenario della nascita di Federico da Montefeltro - Tuttoggi

Cartolina, annullo postale e litografia a tiratura limitata saranno emessi martedì 7 giugno alla sede del Maggio Eugubino

L’Associazione Maggio Eugubino contribuisce alle celebrazioni del VI centenario della nascita di Federico da Montefeltro, così come già aveva celebrato nel 1982 il centenario della morte del Duca di Urbino, facendosi promotrice, presso le Poste Italiane, dell’emissione di un francobollo commemorativo. Nel 2009 aveva già reso possibile il riposizionamento della replica dello Studiolo a Palazzo Ducale.

Quest’anno il Maggio Eugubino ha affidato all’artista Luigi Stefano Cannelli l’incarico per la realizzazione di un’opera pittorica che celebri il condottiero mecenate. Di tale opera, verrà emessa una stampa in tiratura limitata commentata dal critico Cesare Coppari. Con lo stesso soggetto è stata prodotta una cartolina illustrata e l’annullo postale filatelico speciale che verrà emesso il prossimo 7 giugno 2022 presso la sede dell’associazione in piazza Oderisi 6, dove sarà allestito uno sportello postale temporaneo.