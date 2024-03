Ragazzo investito da un furgone mentre va a scuola, è gravissimo - Tuttoggi.info

Lo studente 17enne è stato investito in via San Galigano da un furgone, sul posto il 118 e la polizia locale di Perugia

Si trova ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Santa Maria della Misericordia un giovane di 17 anni che è stato investito mercoledì mattina a Perugia, in via San Galigano. L’incidente è avvenuto prima delle 8: il giovane sembra si stesse recando a prendere l’autobus per andare a scuola, quando è stato travolto da un furgone che sopraggiungeva. Il conducente si è subito fermato e, sotto shock per l’accaduto, ha chiamato i soccorsi.

Il 17enne investito è stato trasportato in ambulanza in ospedale in gravissime condizioni. Sul posto, per i rilievi del sinistro, è intervenuta la polizia locale di Perugia.