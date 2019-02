Ragazza aggredita in pieno centro, salvata da un passante

share

Aggredita violentemente, per motivi non chiari, da un uomo è stata salvata da un passante. La vicenda è avvenuta qualche giorno fa in pieno centro, a Terni, ai danni di una ragazza di 16 anni. A riportare l’accaduto è oggi Il Messaggero.

Secondo quanto ricostruito, erano all’incirca le 18 di lunedì scorso quando la ragazza, che camminava in via Fratti, è stata avvicinata da un uomo che improvvisamente le ha dato un colpo al torace facendola cadere a terra e poi stringendo forte la sciarpa che portava al collo, come a volerla strozzare. La fortuna ha voluto che in quel momento passasse di lì un giovane straniero con uno scooter, che si è subito fermato per aiutare la sedicenne, con l’aggressore che è immediatamente fuggito. La giovane sotto shock è stata immediatamente soccorsa: sul posto sono arrivati un’ambulanza del 118 ed i carabinieri che ora indagano sull’accaduto cercando di individuare il misterioso aggressore. La ragazza è stata portata in ospedale e poi dimessa con 10 giorni di prognosi.

(foto di repertorio)

share

Stampa