Raccordo Terni-Orte, auto con 4 persone a bordo si ribalta - Tuttoggi

Incidente sul raccordo Terni-Orte, dove un’auto con quattro persone a bordo si è ribaltata, coinvolgendo anche un altro veicolo.

Non sono ancora chiare le cause che hanno determinato il ribaltamento del veicolo ma, fortunatamente, il conducente e i tre passeggeri sono riusciti a uscire da soli dal mezzo e a mettersi in salvo.

Sul posto si sono portati i Vigili del Fuoco di Amelia, le forze dell’ordine e il personale medico del 118.

Traffico deviato

Il traffico è deviato all’uscita per Narni – San Gemini con rientro ad Amelia. Sul posto sono presenti le squadre Anas, le Forze dell’Ordine e i Vigili del Fuoco per la rimozione dei veicoli e per consentire la riapertura della carreggiata nel più breve tempo possibile.