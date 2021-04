Raccolti 600 kg di spazzatura a Perugia, successo iniziativa Plastic Free Onlus - Tuttoggi

Successo per l’iniziativa di pulizia dell’ambiente tenuta in tutta Italia. Oltre 170 mila chili di rifiuti e 15 mila persone impegnate nella raccolta

15 mila persone impegnate in tutta Italia, oltre 170.508 chilogrammi di plastica e rifiuti rimossi dall’ambiente: questo il bilancio dell’iniziativa di Plastic Free Onlus svolta nella giornata di domenica in contemporanea in molte città di tutto il Paese, per liberare l’ambiente dai rifiuti

Grande successo per questa che iniziativa che ha permesso di centrare l’obiettivo di raccogliere 100.000 kg di spazzatura, raggiunto grazie ai 140 appuntamenti confermati.

Una media di 110 partecipanti per ogni città, che ha visto coinvolti grandi e piccini per una grande giornata di sensibilizzazione.

Tra i luoghi con maggiore affluenza sono risultati Torino, Cuneo, Milano, Cremona, Verona, Bologna, Reggio Emilia, Ferrara, Sabaudia, Latina, Ostia, Città Sant’Angelo, Caltagirone, il parco dell’Etna e Trapani.

In particolare, a per la città di Perugia sono stati raccolti 600 Kg e 115 partecipanti, un risultato unico grazie all’organizzazione della referente Stella Blancardi che ha dichiarato come siano “tante le cose che mi hanno emozionata, dalla partecipazione di alcuni assessori del Comune di Corciano, Carlotta Caponi e Andrea Braconi, che dimostrano grande sensibilità e mi sostengono come pochi. Alla forza e alla determinazione dei volontari che, nonostante la pioggia, hanno continuato con amore la loro missione come un vero esercito. Sono molto grata a tutti loro”.

Ma la data nazionale è solamente una delle numerose iniziative della Plastic Free Onlus. “Realizziamo più di 2.000 appuntamenti di raccolta all’anno in Italia – racconta il Presidente, Luca De Gaetano – e tanti altri eventi nazionali, con l’obiettivo di creare sensibilizzazione attraverso l’azione”.

L’associazione, infatti, ha in previsione un grande evento il 23 maggio lungo gli argini del Po, per un’intensa pulizia del più grande fiume in Italia e una seconda data nazionale a settembre. Una vera a propria rivoluzione ecologica è appena iniziata e per prendere parte in maniera attiva basterà registrarsi sul sito plasticfreeonlus.it”.

Plastic Free Onlus è un’associazione di volontariato nata il 29 luglio 2019 con l’obiettivo di informare e sensibilizzare più persone possibile sulla pericolosità dell’inquinamento da plastica, in particolare quella da plastica monouso, che non solo reca danno all’ambiente, ma uccide. Si sviluppa online e in meno di 2 anni è diventata una realtà sempre più grande e con oltre 700 referenti in tutta Italia.