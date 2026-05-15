"Voci per l'uguaglianza": Omphalos voices in concerto al Teatro Pavone per la giornata contro l'omolesbobitransfobia - Tuttoggi.info

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“Voci per l’uguaglianza”: Omphalos voices in concerto al Teatro Pavone per la giornata contro l’omolesbobitransfobia

Redazione

“Voci per l’uguaglianza”: Omphalos voices in concerto al Teatro Pavone per la giornata contro l’omolesbobitransfobia

Ven, 15/05/2026 - 06:22

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Perugia – È in programma per sabato 17 maggio 2026 alle ore 17:30, nella prestigiosa cornice del Teatro Pavone di Perugia, “Voci per l’uguaglianza”, un concerto speciale per coro e voci soliste che celebra l’impegno di Omphalos Voices, coro dell’associazione LGBTQIA+ perugina, in occasione della Giornata internazionale contro l’omolesbobitransfobia.

L’evento, a ingresso libero fino a esaurimento dei posti, è organizzato da Omphalos LGBTI con il patrocinio del Comune di Perugia e di Cromatica – Associazione nazionale cori arcobaleno.

«Attraverso la musica e l’aggregazione sociale, Omphalos Voices offre da oltre dieci anni uno spazio volto a supportare il contrasto a ogni forma di discriminazione – commenta Roberto Mauri, segretario di Omphalos – In un momento storico segnato da una preoccupante recrudescenza di episodi di aggressione fisica avvenuti proprio in questi primi mesi del 2026, far sentire la nostra voce è un atto di resistenza e visibilità necessario. I diritti della nostra comunità sono troppo spesso messi in discussione dal dibattito pubblico, ma la violenza non ci fermerà. Questo concerto è una tappa fondamentale di un percorso che ci porterà con orgoglio verso l’Umbria Pride, in programma il 13 giugno 2026 a Perugia, per riaffermare che la lotta per l’uguaglianza e la sicurezza di tuttə non si ferma mai».

«Omphalos Voices è un laboratorio corale aperto a tutte le persone – dichiara Sergio Briziarelli, direttore musicale e artistico del coro fin dalla sua fondazione – chi canta nel nostro coro cerca uno spazio libero in cui potersi esprimere non solo musicalmente, ma anche per far sentire la voce della propria identità e poterla condividere con la città».

Il concerto sarà diretto dal Maestro Oreste Calabria, accompagnato al pianoforte da Francesco Cucurnia.

Il programma prevede inoltre l’intervento del gruppo teatro di Omphalos “Abitarsi”, a cura di Elisabetta Trupia, e la partecipazione di Mikaela Cappucci, special guest che arricchirà la serata con un intervento comico.

Le coreografie dell’evento sono firmate da Gianmarco Beoni e Alessia Peccini.

L’evento è stato realizzato grazie al supporto di Sezione Soci Perugia 1 Coop.

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