Raccolta oli esausti, aumentano i punti di conferimento

ASM Terni S.p.A. ha avviato nei Comuni di sua competenza (Terni, Narni, Arrone, Ferentillo, Montefranco, Polino, Calci dell’Umbria e Otricoli) la raccolta degli oli esausti. Già da tempo, nei CCR (Centri di Raccolta Comunali) era possibile conferire i residui degli oli di frittura, dei vasetti di verdure, di scarti alimentari in genere, che non debbono essere gettati negli scarichi, o nel terreno. Oggi sono state potenziate alcune realtà come Narni dove i siti in cui conferire questo rifiuto sono anche i Centri Civici, le Associazioni territoriali, le Pro loco. Ciò ha permesso una delocalizzazione e decentralizzazione più aderente alle esigenze di tutti i cittadini del territorio.

Per favorire questa modalità di raccolta, e dare una corretta informazione alla cittadinanza coinvolta, di seguito luoghi e orari in dettaglio. Per ulteriori approfondimenti consultare il sito web aziendale: www.asmterni.it o chiamare il Numero Verde 800 215 501

COMUNE GIORNI DI RACCOLTA TIPO DI RACCOLTA LUOGO DELLA RACCOLTA orario CALVI DELL’UMBRIA I° Lunedì di ogni mese mezzo ASM adibito al trasporto e alla raccolta dell’olio posizionato nei pressi del cassone mobile Loc. San Carlo 8,00 – 12,00 ARRONE mercoledì giovedì e sabato contenitore olio CCR di Arrone 8,00 – 12,00 FERENTILLO 3° Mercoledì di ogni mese mezzo ASM adibito al trasporto e alla raccolta dell’olio posizionato nei pressi del cassone mobile loc. Precetto Via delle Nocchie presso palestra arrampicata 8,00 – 12,00 MONTEFRANCO 3° Giovedì di ogni mese mezzo ASM adibito al trasporto e alla raccolta dell’olio posizionato nei pressi del cassone mobile Piazza E.Sbarretti 8,00-10,00 Fonte Chiaruccia 10,30-12,00 OTRICOLI lunedì giovedì e sabato contenitore olio CCR di Otricoli 8,00 – 12,00 giovedì 14,00 – 18,00 POLINO previo accordo con il Comune per il giorno raccolta mezzo ASM adibito al trasporto e alla raccolta dell’olio posizionato nei pressi del cassone mobile Piazza G.Marconi 8,00 – 12,00 NARNI tutti i giorni contenitore olio CCR di Narni 8,00 – 12,00 venerdi 12,00 – 16,00 “ tutti i giorni contenitore olio Centro Civico La Quercia “ tutti i giorni contenitore olio Centro Civico Capitone “ tutti i giorni contenitore olio Arci Ragazzi Narni Scalo “ tutti i giorni contenitore olio Centro Civico Cigliano “ tutti i giorni contenitore olio Parcheggio Narni centro storico “ tutti i giorni contenitore olio Circolo Ponte San Lorenzo “ tutti i giorni contenitore olio Centro Civico Fiaiola “ tutti i giorni contenitore olio Circolo San Liberato “ tutti i giorni contenitore olio Centro Civico Taizzano “ tutti i giorni contenitore olio Impianti sportivi Guadamello “ tutti i giorni contenitore olio Pro loco Vigne “ tutti i giorni contenitore olio Impianti sportivi Moricone TERNI tutti i giorni contenitore olio CCR di S.Martino orario di apertura tutti i giorni contenitore olio CCR di Maratta orario di apertura tutti i giorni contenitore olio CCR Piedilico orario di apertura TERNI la raccolta segue il programma del cassone itinerante mezzo ASM adibito al trasporto e alla raccolta dell’olio posizionato nei pressi del cassone mobile vedi file raccolta con cassoni mobili 8,00 – 12,00

