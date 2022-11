Quinto centenario Perugino, a Deruta “Luce e colore rinascimento umbro”

Riscoprire opere di valore e i luoghi in cui sono conservati

“Le celebrazioni per questo straordinario evento – ha detto il sindaco Toniaccini – consentono non solo di riscoprire opere di inestimabile valore artistico e storico-culturale, ma anche di valorizzare i luoghi in cui sono conservate”. “L’acquisizione di dati scientifici, attraverso indagini diagnostiche – ha spiegato la dottoressa Garibaldi – consentirà di raccogliere, in modo sistematico, informazioni preziose sulle opere del Perugino, conservate nel territorio umbro, i cui risultati termineranno nel 2023 con una pubblicazione e, qualora sarà possibile, anche con un documentario scientifico-divulgativo, che darà ancora più luce ai luoghi del Perugino”.