Quintana, la rivista in tempi di Covid va online: la presentazione sui social

Sarà presentata oggi pomeriggio, alle 18.30 sulla pagina Facebook Giostra della Quintana di Foligno l’edizione di giugno della rivista QUI. In virtù del momento storico, per garantirne la fruibilità nel pieno rispetto della sicurezza, QUI verrà distribuita nel formato on line e sarà a disposizione dei fruitori sul sito quintana.it e sui social della manifestazione (Facebook Giostra della Quintana di Foligno / instagram Quintana Foligno).

Quintana: la pubblicazione non si ferma

L’idea di non fermare la pubblicazione di Qui nasce dalla volontà del Presidente dell’Ente Giostra Domenico Metelli e dai magistrati Alessio Castellano, addetto alla comunicazione e Marco Bosano, responsabile della promozione, di non spegnere i riflettori sulla manifestazione e di accompagnare gli appassionati di Quintana anche questo momento sospeso.

I contributi

La realizzazione della rivista è stata resa possibile grazie al contributo e alla collaborazione dei Priori dei Rioni, del direttivo dell’Ente Giostra, delle penne che hanno firmato le pagine di Qui, tra cui Guglielmo Castellano, Daniele Falchi, Roberto Frisori, Michele Piermarini e Paola Tedeschi, con il saluto del sindaco di Foligno Stefano Zuccarini e della madrina della Quintana Federica Moro. L’aspetto fotografico è stato curato da Vanessa Raiola, il coordinamento grafico e redazionale da Manuela Marinangeli. Un grande lavoro di squadra che ha visto la commistione di professionalità diverse e grande passione quintanara.