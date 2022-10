Quintana, la premiazione del 2022 | Al via il rinnovo dei consigli rionali

Il 13 novembre il giorno dell'election day

Si svolgerà venerdì 28 ottobre 2022 a partire dalle ore 21:00 presso il salone d’Onore di Palazzo Candiotti la cerimonia delle premiazioni delle edizioni 2022 della Giostra della Quintana di Foligno.

Durante la serata, oltre ai riconoscimenti ai Rioni vincitori delle Giostre, verranno assegnati i numerosi premi speciali. Si parte dalla lancia e dagli anelli d’argento dedicati rispettivamente agli indimenticabili Marcello Formica e Paolo Giusti che verranno consegnati al Rione Giotti vincitore della Giostra della rivincita. Sempre al Rione biancoceleste, ma questa volta alla sua scuderia, andrà il premio “Roberto Valentini”. Nella serata verranno anche assegnati i premi per il miglior corteo, sia per l’edizione di giugno che per quella di settembre.