Foligno protagonista alla fiera TTG di Rimini

La presentazione della città

Mercoledì 12, alle 15,15, ci sarà inoltre un presentazione della città con focus specifici sui grandi eventi con la diffusione di filmati ed immagini sulla città e che inoltre mostreranno i momenti principali delle manifestazioni di settembre.

Il meglio di Foligno in mostra

La presentazione sarà curata dal Comune di Foligno e dai promotori dei diversi eventi. Anche a Rimini si potrà far conoscere a visitatori e operatori l’emozione della Quintana con la rievocazione storica della città barocca e la Giostra grazie alla presenza dei figuranti della Quintana; Segni Barocchi, festival di teatro, musica, danza che si conclude con la spettacolare Notte Barocca; “La Francescana’, la ciclostorica dell’Umbria, che da Foligno parte per poi ritornarvi dopo aver attraversato splendidi paesaggi circostanti; la maratona de “I Primi d’Italia”, il Festival Nazionale dei Primi Piatti.

L’assessore Giuliani

L’assessore al turismo, Michela Giuliani, ha sottolineato che “continua incessante il lavoro di promozione turistica per far emergere la nostra città nella sua interezza. Il TTG di Rimini è una delle fiere turistiche più rappresentative del settore e Foligno sarà presente anche per questa edizione. Quest’anno è in programma un appuntamento speciale, dedicato alla nostra città e che ci vede protagonisti all’interno dello stand della Regione Umbria. Sarà un’occasione straordinaria per promuovere Foligno, la sua cultura, le sue tradizioni, il suo territorio con le sue bellezze naturalistiche e la sua ritrovata vivacità rappresentata dai grandi eventi di settembre: La Giostra della Quintana, lo straordinario spettacolo di piazza della Notte Barocca, il Festival de I primi d’Italia e la manifestazione cicloturistica La Francescana”.