Quintana, nove mesi di sospensione per Luca Innocenzi

Pene minori per gli altri coinvolti nei disordini

Nove mesi di sospensione per il cavaliere del Cassero, Luca Innocenzi, dopo la rissa di giugno al Campo de li Giochi. E’ arrivata la decisione della Commissione Giustizia e Disciplina dell’Ente Giostra dopo gli episodi che si erano svolti durante le Prove ufficiali e che avevano interessato il cavaliere, alcuni membri dello staff della scuderia del Cassero, e un rionale del Morlupo.

Squalifiche

Per Luca Innocenzi sono nove i mesi di sospensione, a valere da giugno. Ciò significa che dopo la Sfida, dalla quale si era ritirato per non esacerbare gli animi, Innocenzi salterà anche la Rivincita. Sospensioni di sei mesi, di quattro e di uno per i tre membri dello staff. Sospensione di sei mesi anche per il rionale del Morlupo.

Schieramenti

La decisione della Commissione, a questo punto, decide anche gli schieramenti per il Campo, con il Cassero che si era già affidato a Paolo Palmieri, esordiente proveniente dal Master Cavalieri. Sul fronte dei Rioni, 600 euro di ammenda per il Rione Cassero a fronte di una richiesta di mille dal procuratore generale e 300 a carico del Morlupo.