Quintana, Commissione Giustizia alla stretta finale sul caso rissa

Conto alla rovescia per la Giostra, in calendario il 17 settembre

Arriverà entro cinque giorni il provvedimento nel merito della Commissione Giustizia e disciplina dell’Ente Giostra in merito alla rissa di giugno scorso, quando rimasero coinvolti il cavaliere Luca Innocenzi, alcuni membri dello staff del Cassero e un rionale del Morlupo. Giovedì pomeriggio ultima riunione dell’organo di giustizia della Quintana, di fronte al quale sono comparsi gli avvocati delle parti: Luca Innocenzi rappresentato dall’avvocato Fabio Michelangeli, Alessio Fiacco per il Cassero, il Morlupo rappresentato da Maria Elena Moriconi e il rionale del Cassero.

Le posizioni difensive

Tutte le parti hanno ribadito la propria posizione, in attesa del provvedimento della Commissione. Per Innocenzi, l’avvocato Michelangeli ha sottolineato come il cavaliere sia intervenuto a difesa del padre, coinvolto nella rissa. I Rioni hanno usato sfumature diverse. Il Cassero ha sottolineato come siano state poste in essere tutte le tutele necessarie, come l’assunzione di una società di vigilantes, da parte dei Rioni e dell’Ente Giostra. Il Morlupo ha puntato l’attenzione sulla necessità di proporzionalità, nel caso in cui ci sia un’ammenda da pagare. Ai Rioni infatti viene contestata la responsabilità oggettiva e quindi ci sarebbe una conseguente ammenda da pagare.

Il conto alla rovescia per la Giostra

I cinque giorni da oggi scadrebbero martedì 12. La sospensione cautelare per Innocenzi che è stata irrogata scadrà il 14. Un conto alla rovescia serrato verso la Giostra, prevista il 17 settembre.