Quintana, palio al Badia con il giovanissimo Melosso. Il priore: "Il lavoro paga" | Fuori tutti i big - Tuttoggi

Giostra di sorprese ed emozioni. I favoriti escono tutti lasciando lo spazio al più giovane

Il Palio della Giostra della Quintana torna al Rione Badia. Il vincitore della Sfida 2022 è Lorenzo Melosso, il giovanissimo cavaliere ascolano che chiude le tre tornate senza errori. Il tutto in una Quintana delle stelle cadenti, della caduta degli dei. La “Giostra della rinascita”, come era stata ribattezzata l’edizione della Sfida 2022 segna infatti una svolta non solo nello svolgimento, mettendosi alle spalle le restrizioni causa Covid, ma anche dal punto di vista della prestazione dei cavalieri. Così le condizioni di pista, la temperatura e il leggero venticello tirano giù uno ad uno i grandi nomi della Quintana, che non vanno mai sotto i 54”Alla seconda tornata esce addirittura il super favorito Luca Innocenzi, in sella al suo Guitto, per il Cassero. Letale una bandierina e un errore al terzo anello.

Le tornate della Quintana

La Mora esce per primo, ma nella prima tornata eliminati anche Ammanniti e Morlupo. Alla terza tornata ci arrivano in quattro: Lorenzo Melosso (Badia) che resta sempre in testa, Daniele Scarponi (Contrastanga), Nicholas Lionetti (Pugilli) e Pierluigi Chicchini (Spada). I grandi come Lorenzo Paci o Massimo Gubbini, oltre a Innocenzi, escono uno dopo l’altro per errori tra bandierina e anelli. E la terza tornata è combattutissima. Scarponi prende una bandierina, Chicchini oltre alla bandierina prende anche un anello. Il giovanissimo esordiente del Pugilli abbatte la bandierina e viene bloccato. Prova pulita per Melosso invece che, ben sapendo di avere il Palio in tasca, sceglie di non strafare con i tempi ma di chiudere la prova senza sbavature. La terza tornata chiude a 58”74 e un totale di 2’47”03. Non tempi eccezionali, ma una prova pulita e che merita la vittoria, essendo stata anche l’unica a terminare le tre tornate senza errori.