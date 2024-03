Quarantanovenne portato da un'amica senza vita in ospedale: parte l'inchiesta - Tuttoggi.info

Indagano le forze dell’ordine per capire le cause della morte di Alessandro Noccioli, 49 anni, che ieri è stato portato in ospedale a Perugia oramai senza vita da una sua amica.

Secondo la ricostruzione di Messaggero e Corriere dell’Umbria, l’uomo avrebbe trascorso la notte a casa di un’amica: sarebbe arrivato tardi, avrebbe dormito lì e al mattino la tragedia. Non è chiaro se l’uomo fosse morto o in coma, ma invece di chiamare il 118 la donna ha scelto di portalo al Santa Maria della Misericordia.



I primi esami hanno escluso la morte violenta, si ipotizza il malore – forse un infarto – o l’assunzione di sostanze stupefacenti; da chiarire anche come la donna abbia potuto portare Noccioli, di corporatura non robusta ma comunque piuttosto ben messo, dalla sua casa alla macchina. A indagare la squadra Mobile della polizia di Stato di Perugia.