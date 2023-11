Qualità dell'aria, installata una centralina accanto alla scuola dell'infanzia - Tuttoggi.info

L'assessore comunale Rubini: "Ulteriore passo in avanti per fare del miglioramento della qualità dell’aria"

Ha l’obiettivo di monitorare la qualità dell’aria la centralina di controllo dell’inquinamento atmosferico appena installata in centro storico, accanto alla scuola dell’infanzia di San Bernardo. L’iniziativa è del Comune di Narni, inserita all’interno del progetto del Cnr Green Players Community, dedicato all’inquinamento atmosferico e realizzato con il supporto del Comune stesso e di Arpa Umbria.

Il progetto, finanziato dalla Fondazione Carit, ha l’obiettivo di implementare il sistema del monitoraggio della qualità dell’aria attraverso un’adeguata strumentazione, nonché quello di sensibilizzare e coinvolgere la popolazione attraverso eventuali segnalazioni i cui dati in ingresso vengono poi raccolti ed elaborati in un sistema digitale dedicato.

L’iniziativa alla scuola di San Bernardo, riferisce una nota del Comune di Narni, è stata accompagnata da un’attività di formazione e sensibilizzazione rivolta ai bambini ed i cui risultati sono stati presentati nel corso di un incontro che li ha visti protagonisti. “Si tratta – dichiara l’assessore all’ambiente Giovanni Rubini – di un ulteriore passo in avanti per fare del miglioramento della qualità dell’aria, un obiettivo che si può realizzare attraverso una serie di strumenti e di approcci diffusi in tutto il territorio comunale. Intende essere – conclude l’assessore – un esempio di buone pratiche che, partendo dalle scuole dell’infanzia, considera centrale l’educazione ambientale e che può costituire il primo passo per un coinvolgimento diretto e partecipativo dell’intera comunità narnese”.