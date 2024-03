Pullman si sfrena, sfonda muro e colpisce due auto in sosta | Paura al centro commerciale - Tuttoggi.info

L'incidente è avvenuto in Piazzale Martiri Umbri della Resistenza a Gubbio, proprio davanti al centro commerciale Le Mura | L'autobus è rimasto sospeso per metà, una donna è stata colta da malore e portata in ospedale

Pullman contro un muro, oggi pomeriggio (19 marzo), in Piazzale Martiri Umbri della Resistenza a Gubbio, proprio davanti al centro commerciale Le Mura.

Il mezzo – in quel momento senza passeggeri – si sarebbe sfrenato all’improvviso andando a finire contro il muro di cemento armato del parcheggio sotterraneo, sfondandolo con la parte posteriore e rimanendo sospeso per metà.

Prima dell’impatto il pullman ha colpito anche due auto in sosta, danneggiandole entrambe. Una donna, che in quel momento si trovava nei pressi di una delle vetture, sarebbe stata colta da malore e portata all’ospedale di Branca dal 118.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e l’autogrù dalla centrale di Perugia per rimettere in carreggiata l’autobus. I carabinieri stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.