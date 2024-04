Pugni e calci alla ex: 30enne 'solo' con divieto di avvicinamento - Tuttoggi.info

Donna salvata dai passanti durante 'ultimo chiarimento' con l'ex: uomo fermato dai Carabinieri rimane a piede libero

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Terni hanno tratto in arresto un 30enne cittadino marocchino, incensurato, nella flagranza del reato di lesioni aggravate. Nel tardo pomeriggio di lunedì scorso era giunta alla Centrale Operativa una richiesta d’intervento in viale Turati da parte di alcuni passanti che avevano notato il giovane aggredire e picchiare una donna 40enne per strada. All’arrivo della pattuglia il giovane è stato immediatamente bloccato dai militari e la donna soccorsa da personale del 118 e trasportata in ospedale, dove i sanitari le riscontravano lesioni con prognosi di 10 giorni.

Pugni e calci alla ex

Dalla ricostruzione effettuata dai militari è emerso che i due avevano avuto una tormentata relazione, interrotta dalla donna alcuni giorni prima: incontratisi su richiesta del 30enne per chiarirsi, la discussione era immediatamente degenerata e la donna era stata aggredita con pugni e calci finché non erano intervenuti in sua difesa alcuni passanti. Per il 30enne è scattato così l’arresto ed il trattenimento in camera di sicurezza in attesa del rito direttissimo, svoltosi ieri pomeriggio, all’esito del quale il Giudice ne ha disposto la liberazione con divieto di avvicinamento alla p.o. ed applicazione del braccialetto elettronico.