Provincia Spoleto - Terni, la mozione Pd - 5Stelle: "Aprire dibattito"

“Per un’Umbria più forte e coesa”

“L’obiettivo – spiegano i due consiglieri – è quello di avviare un percorso aperto a tutta la società, che porti l’Umbria ad essere più forte e coesa una volta riorganizzata sotto il profilo istituzionale in due aree vaste omogenee in grado di attrarre opportunità e fare sinergie con le regioni e le province limitrofe”. “In particolare – proseguono – l’integrazione territoriale tra Spoleto, gli altri Comuni e la Provincia di Terni gioverebbe ad entrambe le comunità, in una sinergia tra una realtà industriale e una città dal patrimonio culturale-storico-artistico davvero unico. Del resto questa idea di riequilibrio sarebbe di enorme vantaggio anche per la Provincia di Perugia di fronte alle evidenti difficoltà a gestire un territorio vasto di 700mila abitanti con un’estensione di 8.456 km²”.

“Serve riorganizzazione dell’Umbria meridionale”

Per Paparelli e De Luca “tale proposta si basa su motivazioni storiche, economiche e culturali, ma anche di efficienza e ottimizzazione dei servizi e non intende realizzare un taglio lineare ma una vera e propria riorganizzazione dell’Umbria meridionale sul progetto storico della famosa ‘Provincia della Nera’ degli anni ‘20”. “Già nel dopoguerra – spiegano – sorsero movimenti volti a promuovere la ridefinizione dei confini provinciali, soprattutto dopo il 1970, anno della nascita dell’istituzione regionale. Poi negli anni 2006/2007 tale prospettiva venne approfondita ulteriormente, approfittando delle riforme amministrative che riguardarono la Regione, e che prevedevano la semplificazione della macchina burocratica, purtroppo senza esiti finali concreti”.

Le situazioni nel corso degli anni

“Successivamente – ricordano – nel 2012 i sindaci di Spoleto e Foligno si aprirono, seppur con le dovute cautele anche di fronte al Cal (Consiglio delle autonomie locali) alla prospettiva di trasferimento di 22 Comuni della Provincia di Perugia a quella di Terni. La stessa Regione allora propose di aprire una fase costituente. Il risultato finale ipotizzato porterebbe la Provincia di Perugia da 664.155 a 590.192 abitanti e una superficie di 4.852 km² (da 6.334 km²); la nuova Provincia di Terni-Spoleto da 234.586 a 308.549 e una superficie di 3.604 km² (da 2.122 km²). In particolare, la Provincia di Terni arriverebbe ad avere competenze su un terzo dei residenti dell’Umbria e su un’area geografica che rappresenterebbe almeno il 40% dell’intera superficie regionale”. “Crediamo che si possa aprire un dibattito sereno e costruttivo su questi temi – concludono Paparelli e De Luca – in cui le comunità locali siano protagoniste così da definire un nuovo assetto istituzionale maggiormente funzionale all’organizzazione e alla gestione dei servizi oltre che alla coesione sociale delle due stesse province umbre”.