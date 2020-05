Prove di movida del sabato sera con assembramenti, interviene la polizia

L’emergenza da Coronavirus non è ancora finita e soltanto lunedì si entrerà nel vivo della “fase 2”. Ma c’è chi già sabato sera fa le “prove” di ritorno alla normalità. E in centro a Terni torna timidamente la movida, pur se illegale.

E’ successo nella zona di porta Sant’Angelo, sabato sera poco dopo le 20. Circa 30 giovani erano assembrati sul marciapiede all’esterno di un locale all’inizio di via Cavour. In mano l’aperitivo, birre ed altre bevande come se nulla fosse.

La segnalazione al 113 e la fuga

Una situazione in pieno contrasto con le normative anti coronavirus che ha spinto qualcuno ad allertare subito il 113. Sul posto è intervenuto quindi il personale del servizio interforce. E’ stato così accertata la presenza di un cospicuo numero di giovani lungo la strada.

All’arrivo delle pattuglie delle forze dell’ordine alcuni di loro si sono repentinamente allontanati verso la Passeggiata e via Cavour.

Identificato un gruppo di giovani

Un gruppo invece è stato identificato e la loro posizione sarà valutata per l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dalle misure anti covid.

Dalle forze dell’ordine si rinnova l’invito ad evitare assembramenti e comportamenti vietati che possono vanificare i buoni risultati di contenimento registrati in Umbria.

L’assembramento segnalato a Terni arriva proprio nel giorno in cui l’Umbria è alle prese con la polemica su quanto accaduto venerdì a Gubbio. Con la gente scesa in strada nel giorno in cui si sarebbe dovuta tenere in condizioni normali la Corsa dei Ceri.

