Professore assunto e licenziato in 2 mesi "Non ha i titoli", Tar lo fa reintegrare - Tuttoggi

L'insegnante ha fatto ricorso contro una scuola superiore tifernate, Ufficio Scolastico Regionale e Ministero | Per il Tar non sarebbe stata considerata “la stabilizzazione di un concorso straordinario, grazie al cui titolo il prof ha insegnato per ben 7 anni”

Assunto, licenziato dopo due mesi e di nuovo reintegrato. E’ successo in una scuola superiore di Città di Castello, dove ad un professore “neo immesso in ruolo per la classe di concorso il giorno 1 settembre 2022”, è stata poi comunicata, a novembre, “la decadenza dal servizio per mancato possesso del titolo di accesso”.

Inevitabile il ricorso dell’insegnante – difeso dagli avvocati Lietta Calzoni e Agnese Nullo – al Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria, davanti al quale ha citato, oltre alla scuola tifernate, anche gli Uffici Scolastici Regionali di Umbria e Lazio e il Ministero dell’Istruzione, “che ha disposto la cancellazione dal proprio sistema informativo dell’assunzione a tempo indeterminato del Prof“.