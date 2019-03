Procede secondo programma l’intervento delle opere idrauliche a Spello

share

Procedono secondo la programmazione i lavori di realizzazione delle nuove opere idrauliche nel tratto compreso tra Osteriaccia, sottopasso Mausoleo e Strada Fonda. L’intervento, che in questi giorni sta interessando via Mausoleo, dall’incrocio con via Giuseppe Di Vittorio, è finanziato e realizzato su iniziativa del Comune da Valle Umbria Servizi per un importo di 820 mila euro.

I lavori prevedono l’esecuzione di una serie di opere sia nuove che di adeguamento delle esistenti al fine di consentire in condizioni di sicurezza, il deflusso dell’eccesso della portata delle acque meteoriche.

“Nell’ambito dell’intervento complessivo – commenta il sindaco Moreno Landrini – i lavori di realizzazione delle opere idrauliche in via Mausoleo sono particolarmente significativi perché permettono di risolvere gli annosi disagi di una zona residenziale che presenta un’alta densità abitativa”.

share

Stampa