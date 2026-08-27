Probabile caso di febbre Dengue, a Spoleto scatta la disinfestazione precauzionale | Le zone interessate - Tuttoggi.info

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Probabile caso di febbre Dengue, a Spoleto scatta la disinfestazione precauzionale | Le zone interessate

Redazione

Probabile caso di febbre Dengue, a Spoleto scatta la disinfestazione precauzionale | Le zone interessate

Gio, 27/08/2026 - 18:20

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Una persona con sospetta febbre da virus Dengue, transitata nel territorio comunale di Spoleto. Dove non sembra ci siano stati casi di contagio. La Usl, fa sapere il Comune di Spoleto, pur considerando superata la fase viremica, ha proposto comunque un intervento straordinario di disinfestazione, a scopo precauzionale.

Il caso, classificato dalle autorità sanitarie come caso importato, relativo a una persona che ha soggiornato nel territorio comunale, è isolato e non autoctono e, secondo le indicazioni sanitarie ricevute, la fase viremica risulta superata. Non risultano pertanto elementi che indichino una trasmissione della malattia sul territorio comunale.

Nella nota trasmessa al Comune, il Servizio di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche della USL Umbria 2 – Unità Operativa Controllo Organismi Infestanti – ha proposto al sindaco, in via esclusivamente precauzionale, l’adozione di un’ordinanza contingibile e urgente per un intervento straordinario di disinfestazione adulticida, con l’obiettivo di salvaguardare la salute dei cittadini e prevenire qualsiasi eventuale rischio di trasmissione attraverso la zanzara tigre (Aedes albopictus).

La disinfestazione

In attuazione delle indicazioni sanitarie, il Comune ha pertanto disposto l’intervento di disinfestazione adulticida, che sarà effettuato dalla ditta Sicaf, incaricata del servizio sul territorio comunale, entro un raggio di circa 200 metri dal luogo interessato dal soggiorno della persona.

La disinfestazione sarà effettuata nella notte tra giovedì 27 e venerdì 28 agosto, dalle ore 1.00 alle ore 6.00, nelle aree pubbliche comunali aperte – strade, piazze, giardini, parchi e parcheggi – comprese tra:

via del Tiro a Segno; via Ponzianina; via Cacciatori delle Alpi; vicolo del Quartiere; via delle Murelle; via Amadio; via Cesare Micheli; via Basilica S. Salvatore; via dei Monasteri; via delle Lettere (fino al parcheggio prima del bar ristorante); via Bandini; via Nursina.

Durante le operazioni sarà vietato il transito pedonale e sarà sospesa la circolazione dei veicoli nelle vie interessate, fatta eccezione per i mezzi impegnati nella disinfestazione, delle forze dell’ordine e dei mezzi di soccorso.

I residenti, gli amministratori condominiali, gli operatori commerciali, i gestori di attività produttive e tutti coloro che dispongono di abitazioni o aree aperte nella zona interessata dovranno adottare alcune misure di carattere esclusivamente precauzionale durante il trattamento e nei 30 minuti successivi.

Il Comune raccomanda, in particolare, di tenere porte e finestre chiuse durante il trattamento e per almeno 30 minuti dalla conclusione, sospendere gli impianti di ricambio dell’aria, non lasciare all’esterno indumenti o biancheria e tenere al riparo animali domestici e da cortile, oltre a cibo e acqua loro destinati.

Dovranno inoltre essere protette o svuotate piscine, vasche ornamentali con pesci e dovranno essere adottate le necessarie precauzioni per gli apiari. Giochi, arredi e suppellettili presenti nelle aree esterne eventualmente interessate dovranno essere coperti o messi al riparo e successivamente lavati prima di essere nuovamente utilizzati. Anche colture e ortaggi dovranno essere adeguatamente protetti e lavati prima del consumo.

Si comunica altresì che, relativamente al tradizionale mercato del venerdì in via Cacciatori delle Alpi, non è consentita l’attività di vendita o somministrazione di alimenti e bevande e che gli ambulanti di generi alimentari verranno dislocati in piazza della Vittoria.

Dovrà inoltre essere consentito l’accesso all’interno delle corti private qualora se ne ravvisi la necessità, a tutto il personale coinvolto nelle operazioni di disinfestazione ovvero: Funzionari del Comune, Operatori della Ditta di Disinfestazione, Funzionari del Dipartimento di Prevenzione della USL 2, Servizio Igiene e Sanità Pubblica – Servizio Controllo Organismi infestanti.

L’Amministrazione invita inoltre i cittadini, sempre in via precauzionale, a contribuire alla prevenzione eliminando i ristagni d’acqua presenti nelle aree private, come sottovasi, secchi, contenitori e copertoni, e mantenendo puliti tombini e canali di scolo. È inoltre consigliato utilizzare zanzariere, indossare abiti chiari e coprenti e, quando necessario, utilizzare repellenti cutanei secondo le indicazioni dei prodotti (maggiori info https://shorturl.at/AqlwC).

L’Amministrazione comunale ribadisce che si tratta di un caso importato e isolato e che le misure adottate sono esclusivamente precauzionali, sulla base delle indicazioni delle autorità sanitarie. L’intervento straordinario viene effettuato con l’obiettivo di garantire la massima tutela della salute pubblica e ridurre ulteriormente qualsiasi eventuale rischio.

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