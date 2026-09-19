Monti spiega la bolletta a Ruggieri, trasmissione pesa 4% per imprese e famiglie - Tuttoggi.info

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Monti spiega la bolletta a Ruggieri, trasmissione pesa 4% per imprese e famiglie

ItalPress

Monti spiega la bolletta a Ruggieri, trasmissione pesa 4% per imprese e famiglie

Sab, 19/09/2026 - 12:17

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PORTOFINO (GENOVA) (ITALPRESS) – Al via ieri i “Portofino Talks 2026 – Una piazzetta sul mondo”, la manifestazione che riunisce rappresentanti delle istituzioni, dell’economia, delle imprese e dello sport per discutere delle principali sfide del Paese.
A Portofino ministri, amministratori delegati e protagonisti del mondo produttivo, in un confronto dedicato a temi come energia, turismo, trasporti, sanità e sviluppo economico.
Tra gli interventi della giornata di ieri anche quello di Pasqualino Monti, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Terna che, leggendo e spiegando dal palco le voci della bolletta del moderatore del panel, Andrea Ruggieri, ha posto l’attenzione sul ruolo strategico della rete di trasmissione elettrica per la competitività del Paese.
“Per una famiglia tipo il costo della trasmissione elettrica vale circa il 4%. Terna incide per una parte limitata della bolletta, ma ha una responsabilità fondamentale sul funzionamento del sistema elettrico, gestendo la rete di trasmissione dell’energia. Gli investimenti che stiamo facendo sulla rete non servono soltanto a rendere il sistema più sicuro. Creano anche le condizioni perchè, nel tempo, il costo dell’energia possa diminuire. L’Italia – ha concluso Pasqualino Monti – dipende ancora molto dall’estero per il proprio fabbisogno energetico. Comunque, nel breve termine, il gas rimane una fonte indispensabile per la sicurezza del sistema”.

– Foto Portofino Talks –

(ITALPRESS).

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