Pro loco Borgo Cerreto – Ponte compie 50 anni e fa il pieno di iniziative

Tante iniziative promosse dalla Pro loco di Borgo Cerreto - Ponte, previste anche visite guidate gratuite al museo delle mummie

Compirà 50 anni di vita il prossimo primo settembre la Pro loco Borgo Cerreto – Ponte, che nell’estate in corso sta promuovendo numerosi eventi grazie alla “nuova linfa” giovanile nell’associazione.

L’ultimo appuntamento promosso, che ha avuto un enorme successo, è stata la sagra del fungo e della trota del fiume Nera. Ben mille i coperti raggiunti per ogni serata, attirando visitatori da ogni dove.

“Una Pro loco sempre più giovane e con voglia di fare” l’ha definita la neo presidente dell’associazione, Manuela Patrizi, che ringrazia tutto il direttivo della Pro Borgo Cerreto – Ponte e uno staff composto da numerosi giovani che quest’anno si sono uniti all’associazione di promozione sociale e che hanno permesso la realizzazione di serate a loro dedicate e contribuito notevolmente ai preparativi.

È la stessa presidente a ricordare che il 1° settembre 2023 l’Associazione Pro Loco Borgo Cerreto – Ponte aps compierà 50 anni dalla sua fondazione; per questo vuole ringraziare pubblicamente tutti coloro che hanno sottoscritto il 1° settembre 1973 l’atto costitutivo, ricordando anche quelli che non ci sono più.

L’Associazione, inoltre, ha organizzato numerosi appuntamenti culturali presso il Museo delle Mummie, in Via Cerretana, gestito dalla stessa da circa 3 anni, con Street Art Lab e Caccia a Tesoro dedicata a famiglie e bambini, grazie anche alla collaborazione dell’associazione “Il Giardino di Matisse” che per l’occasione ha presentato il racconto “Lorenzo: alla scoperta del Museo delle Mummie di Borgo Cerreto”, inserito nella raccolta “Il Fiume Nera racconta”. Il Museo delle Mummie, diretto dalla direttrice Agata Lunardini dell’Università di Pisa, inoltre, aspetta i visitatori tutti i weekend di agosto, con visite guidate gratuite.

L’associazione Pro loco Borgo Cerreto aps ringrazia infine tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione delle iniziative e dà appuntamento al 26 e 27 agosto per l’evento organizzato in collaborazione con il Comune di Cerreto di Spoleto nella frazione di Ponte, dal titolo “Ponte Longobarda”, con appuntamenti culturali ed enogastronomici e numerosi spettacoli dal vivo.