Pro Foligno, con Dario Fabbri conferenza di geopolitica a Palazzo Trinci

L'appuntamento sabato 18 dicembre a palazzo trinci

L’associazione Pro Foligno organizza sabato 18 dicembre ore 17 nella Sala Rossa di Palazzo Trinci una conferenza del noto analista e giornalista Dario Fabbri dal titolo “La strategia nella geopolitica come ponte tra passato e futuro”. Lo scopo della conferenza culturale è di coinvolgere la cittadinanza e soprattutto i giovani, su tematiche di attualità e di formazione.

Il curriculum di Fabbri

Dario Fabbri è consigliere e coordinatore per l’America di Limes, nota rivista italiana di geopolitica, vice direttore della scuola di Limes e docente in geopolitica umana presso il master in relazioni internazionali della IULM di Milano. Scrive per Conflicts, rivista francese di geopolitica e per Gnosis , rivista italiana di intelligence. Insegna grammatica imperiale presso l’Oriel College di Oxford e narrazione geopolitica presso la scuola Holden di Torino. Ha firmato articoli e commenti per The International Herald Tribune.

“Fabbri un grande comunicatore”

“La conferenza sarà un’occasione per ascoltare quindi uno dei massimi esperti di geopolitica, una disciplina che ultimamente sta suscitando grande interesse, specialmente per l’approccio antropologico di Fabbri, il quale risulta sempre un grande comunicatore e divulgatore“, spiegano dalla Pro Foligno.