Previsioni per il weekend, sabato stabile e nuvolosità in transito | Torna la neve - Tuttoggi

Nazionale

AL NORD

Al mattino tempo stabile con cieli poco o irregolarmente nuvolosi, locali nebbie o foschie in Pianura Padana. Al pomeriggio nuvolosità in generale aumento, ma sempre in un contesto asciutto. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile eccetto qualche pioggia sulla Liguria; nevicate nella notte sulle Alpi occidentali a quote di media montagna.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nuvolosità in aumento ma senza fenomeni associati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con ancora cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino deboli piogge su Molise, Puglia, e Calabria, variabile altrove. Al pomeriggio ancora locali piogge sulle medesime regioni, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nubi sparse e schiarite, eccetto isolati fenomeni tra Calabria e Sicilia.

Temperature minime in diminuzione al nord Italia, ed in aumento al centro-sud; massime in calo al nord-ovest, stazionarie o in aumento al centro-sud.

Www.centrometeoitaliano.it