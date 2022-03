Previsioni per il 29 marzo, nubi sparse in mattinata - Tuttoggi

Nubi più compatte nel pomeriggio; in serata non si attendono variazioni, i cieli saranno irregolarmente nuvolosi sull’intera regione senza fenomeni.

Umbria

Tempo asciutto in giornata con nubi sparse nella mattinata via via più compatte nel pomeriggio; in serata non si attendono variazioni, i cieli saranno irregolarmente nuvolosi sull’intera regione senza fenomeni. In nottata le piogge si estenderanno invece sull’intera regione.

Nazionale

AL NORD

Al mattino nubi sparse, a tratti anche compatte ma senza fenomeni associati. Al pomeriggio attesa nuvolosità medio-alta in transito, più coperto sull’arco Alpino. Peggiora in serata con precipitazioni su Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta; fenomeni in estensione su tutti i settori settentrionali nella notte, con neve fin verso i 1300-1400 metri.

AL CENTRO

Al mattino velature in transito su tutti i settori; al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo, con maggiori addensamenti tra Toscana e Umbria. In serata attese precipitazioni sulle coste della Toscana, in estensione nella notte sulle restanti regioni centrali.

AL SUD E SULLE ISOLE

Cieli poco o irregolarmente nuvolosi al mattino, con locali aperture sulla Calabria. Al pomeriggio non sono attesi cambiamenti delle condizioni meteo, con ancora tempo asciutto. In serata peggiora sulla Sardegna, con piogge sparse; attese nella notte anche su Campania, Molise e Basilicata.

Temperature minime stabili o in calo al centro-sud, in lieve rialzo al nord e sulla Sardegna; massime in calo al settentrione e sulle regioni Tirreniche, in debole aumento altrove.

