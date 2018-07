Previsioni per il 27 luglio, sereno o poco nuvoloso al mattino su tutta la regione

Umbria

Sereno o poco nuvoloso al mattino su tutta la regione. Instabilità in aumento al pomeriggio con piogge e temporali. Fenomeni in progressivo esaurimento dalla serata su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi.

Nazionale

Cieli sereni o poco nuvolosi al mattino al Nord Italia e tempo asciutto salvo locali piogge su Alpi occidentali, nubi convettive in rapido sviluppo al pomeriggio sulle Alpi e Appennino con acquazzoni o temporali associati, più soleggiato altrove.

Stabile con cieli sereni o poco nuvolosi in serata. Mattinata all’insegna della generale stabilità sulle regioni centrali con sole prevalente. Acquazzoni o temporali al pomeriggio sui settori interni, più probabili e intensi in Abruzzo, sereno e stabile lungo le coste. Residui fenomeni in serata, sereno in nottata.

Sole prevalente al mattino con tempo stabile, acquazzoni e temporali in rapido sviluppo in Appennino e settori adiacenti al pomeriggio mentre lungo le coste il tempo si manterrà più asciutto. Residui fenomeni di sera sui settori interni peninsulari, sereno in nottata.

Temperature per lo più stabili o in lieve calo di giorno.

