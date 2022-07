Previsioni per il 26 luglio, stabile e cieli sereni - Tuttoggi

Al mattino locali piogge e temporali tra Triveneto e Lombardia orientale, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento sulle Alpi e sull’Appennino settentrionale con acquazzoni e temporali e in sconfinamento verso la Pianura Padana. Residui fenomeni su tutto il Nord anche in serata e nottata.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio instabilità in aumento nelle zone interne con acquazzoni e temporali specie in Appennino, soleggiato sugli altri settori. In serata tempo nuovamente stabile ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio locali acquazzoni o temporali nelle zone interne tra Molise e Campania, sole prevalente altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampi spazi di sereno.

Temperature minime e massime stabili o in calo al Centro-Nord e Sardegna, stazionarie o in lieve rialzo al Sud e Sicilia.

Www.centrometeoitaliano.it