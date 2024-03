Previsioni per il 21 marzo, stabile e cieli sereni - Tuttoggi.info

Tempo stabile sia al mattino che al pomeriggio. Nuvolosità in aumento in serata e nottata ma senza precipitazioni di rilievo associate.

Umbria

Tempo stabile su tutta la regione nel corso della giornata con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nuvolosità in aumento in serata e nottata ma senza precipitazioni di rilievo associate.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino cieli in prevalenza soleggiati o poco nuvolosi, maggiori addensamenti sui settori Alpini. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata attesi isolati piovaschi sui settori nord-orientali, con nuvolosità medio-alta in transito altrove.

AL CENTRO

Tempo stabile al mattino con nubi basse lungo le coste Tirreniche. Al pomeriggio attesi ampi spazi di sereno su tutti i settori. In serata atteso un aumento generalizzato della nuvolosità con piogge sparse sui settori Adriatici.

AL SUD E SULLE ISOLE

Cieli in prevalenza soleggiati o al più poco nuvolosi nel corso delle ore mattutine. In serata atteso un aumento della nuvolosità su Molise, Campania e alta Puglia; peggiora nella notte su questi settori con piogge sparse, tempo invariato altrove.

Temperature minime e massime stabili o in rialzo.

