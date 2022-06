Previsioni per il 2 giugno, ampi spazi di sereno su tutta la regione - Tuttoggi

Al mattinocieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori. Al pomeriggio attesa instabilità sui rilievi alpini, ampi spazi di sereno altrove. In serata residue precipitazioni sulle Alpi, asciutto altrove con assenza prevalente di nuvolosità

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli del tutto soleggiati. Al pomeriggio isolati rovesci sui rilievi dell’Abruzzo, nessuna variazione altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampi spazi di sereno.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile con sole pieno su tutti i settori. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo, con maggiore nuvolosità in transito sulla Sardegna. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con prevalenza di cieli sereni e nubi sparse sulla Sardegna.



Temperature minime stazionarie e massime in generale rialzo.

centrometeoitaliano.it