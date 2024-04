Previsioni per il 17 aprile, stabile e nubi sparse alternate a schiarite - Tuttoggi.info

Instabilità in aumento nel pomeriggio con piogge e acquazzoni sparsi, soprattutto a ridosso dei rilievi. Neve oltre i 1400 metri.

Umbria

Tempo stabile al mattino su tutta la regione con nubi sparse alternate a schiarite. Instabilità in aumento nel pomeriggio con piogge e acquazzoni sparsi, soprattutto a ridosso dei rilievi. Neve oltre i 1400 metri. Migliora ovunque in serata con schiarite via via più ampie.

NAZIONALE

AL NORD

Tempo per lo più asciutto al mattino sulle regioni del Nord con nuvolosità in transito, locali fenomeni su Liguria e Alpi orientali. Tra pomeriggio e sera instabilità in aumento al Nord-Est con piogge e acquazzoni sparsi specie sul Triveneto, neve oltre i 900-1200 metri.

AL CENTRO

Tempo stabile al mattino al Centro con nuvolosità irregolare e schiarite, locali piogge sull’Abruzzo. Instabilità in aumento nel pomeriggio sulle zone interne con piogge e temporali sparsi, neve oltre i 1300-1500 metri. Più asciutto in serata.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo instabile nel corso della giornata sulle regioni Peninsulari del Sud con piogge e temporali sparsi, più asciutto sulle Isole Maggiori. In serata e nottata tempo in graduale miglioramento con precipitazioni in esaurimento.

Temperature minime e massime in generale diminuzione.

Www.centrometeoitaliano.it