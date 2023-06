Previsioni per il 14 giugno, precipitazioni diffuse al mattino - Tuttoggi.info

Nuvolosità compatta e precipitazioni diffuse sia al mattino che al pomeriggio. Fenomeni in graduale esaurimento in serata

Umbria

Nazionale

AL NORD

Al mattino piogge sparse tra Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio instabilità termoconvettiva con acquazzoni e temporali su Alpi e Appennini, più asciutto lungo la Pianura Padana. In serata ancora piogge e acquazzoni sui settori alpini e in movimento verso la Pianura Padana.

AL CENTRO

Al mattino molta nuvolosità in transito con piogge sparse, più asciutto tra Abruzzo e basso Lazio. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni diffusi e temporali sparsi su tutte le regioni. In serata ancora precipitazioni sparse specie su Lazio, Marche e Abruzzo, con possibili temporali nella notte sulle coste adriatiche.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo instabile con piogge sparse sulle Isole Maggiori, asciutto altrove con cieli parzialmente nuvolosi. Al pomeriggio maltempo in estensione anche alle regioni peninsulari con temporali in Appennino. In serata e in nottata instabilità in aumento sulle regioni peninsulari con acquazzoni e temporali diffusi, migliora sulle Isole.

Temperature minime in calo al Nord e sulle regioni tirreniche, stabili o in aumento sul resto d’Italia; massime in generale diminuzione, salvo un lieve rialzo al Nord-Ovest.

