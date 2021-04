Previsioni per il 14 aprile, sole al mattino e qualche nube nel pomeriggio - Tuttoggi

Nuvolosità irregolare in serata su tutti i settori con possibili nevicate fino a 700 metri in Appennino. Temperature in calo

Umbria

Condizioni di tempo stabile nella giornata con sole prevalente al mattino su gran parte del territorio, qualche nube in più nel pomeriggio. Nuvolosità irregolare in serata su tutti i settori con possibili nevicate fino a 700 metri in Appennino.

Italia

AL NORD

Giornata prevalentemente stabile al nord Italia con cieli poco o irregolarmente nuvolosi fin dalle prime ore del mattino. Da segnalare soltanto qualche pioggia o acquazzone al mattino ed al pomeriggio tra Veneto e Romagna oltre a qualche nevicata specie in serata o nottata sulle Alpi fino a quote basse.

AL CENTRO

Al centro Italia residue precipitazioni al primo mattino sulle regioni adriatiche, sereno o poco nuvoloso altrove. Sia al pomeriggio che poi in serata o nottata condizioni meteo in prevalenza stabili salvo deboli nevicate in Appennino fino a 600-800 metri di quota.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al sud Italia la giornata inizierà con tempo instabile sulle regioni peninsulari con residue precipitazioni, nevose in montagna. Al pomeriggio ed in serata fenomeni assenti eccetto sull’Appennino molisano con deboli nevicate. Neve oltre i 700 metri di quota.

Temperature minime in calo, massime in aumento al centro-nord Italia.

Www.centrometeoitaliano.it

Video meteo domani: https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos