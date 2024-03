Previsioni per il 12 marzo, asciutto ma con nuvolosità irregolare - Tuttoggi.info

Nel pomeriggio, neve sui rilievi oltre i 1500-1600 metri. In serata e nottata tornano condizioni di tempo asciutto

Umbria

Condizioni di tempo asciutto al mattino con nuvolosità irregolare su tutti i settori, isolati fenomeni possibili nel pomeriggio con neve sui rilievi oltre i 1500-1600 metri. In serata e nottata tornano condizioni di tempo asciutto ovunque con nuvolosità e schiarite.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti sulle regioni di nord-est. Al pomeriggio atteso un progressivo aumento della nuvolosità, con isolati rovesci sul Triveneto. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli coperti.

AL CENTRO

Al mattino cieli coperti sulle regioni Adriatiche, con qualche rovescio in Abruzzo; neve sull’Appennino centrale dai 1200 metri. Al pomeriggio instabilità in aumento sui rilievi, con nevicate dai 1500 metri, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli poco o irregolarmente nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Instabilità al mattino sulle regioni peninsulari con neve in Appennino dai 1200-1300 metri, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio non sono previste variazioni con quota neve in lieve rialzo, qualche pioggia anche sulla Sicilia orientale. In serata residua instabilità su Campania, Basilicata e Calabria; migliora nella notte.

Temperature minime stabili o in calo; massime in rialzo al centro-nord, stazionarie o in diminuzione al sud.

Www.centrometeoitaliano.it