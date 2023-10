Previsioni per il 10 ottobre, asciutto e cieli sereni - Tuttoggi.info

Poco nuvoloso sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampi spazi di sereno

Umbria

Giornata all’insegna del tempo asciutto su tutta la regione con cieli sereni o al più poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampi spazi di sereno ovunque.

Nazionale

AL NORD

Tempo asciutto al mattino con velature in transito e banchi di nebbia lungo il delta del Po. Al pomeriggio ancora stabilità diffusa con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con assenza di nuvolosità.

AL CENTRO

Tempo stabile al mattino sulle regioni del Centro con prevalenza di cieli sereni e qualche disturbo da nuvolosità bassa sui settori tirrenici. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con cieli per lo più soleggiati. In serata non sono previste variazioni di rilievo.

AL SUD E SULLE ISOLE

Alta pressione che porta tempo asciutto al Sud con cieli in prevalenza sereni sia al mattino che al pomeriggio su tutte le regioni. Nessuna variazione in serata e nottata.



Temperature minime in diminuzione al centro-nord, stabili o in rialzo al sud. Massime in generale calo, salvo una lieve flessione positiva al sud.

