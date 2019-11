Previsioni meteo per il week end, tempo asciutto

Umbria

Tempo in prevalenza stabile con ampi spazi di sereno nella giornata di sabato su tutto il territorio. Nubi in aumento domenica, ma con tempo asciutto nelle ore diurne; deboli piogge in serata ed in nottata.

Italia

Breve tregua dal maltempo al Nord Italia, con ampi spazi di sereno al mattino salvo qualche nebbia e nube bassa in pianura. Nuvolosità in aumento dal pomeriggio, con poi piogge, acquazzoni e neve fino a 900-1000 metri in nottata a partire dai settori occidentali.

Giornata all’insegna della generale stabilità al Centro, con sole prevalente nelle ore diurne salvo qualche innocuo addensamento sulle zone tirreniche al mattino. Cieli sereni in serata, mentre nella notte aumenta la nuvolosità ma senza fenomeni.

Tempo stabile sulle regioni meridionali, sia nelle ore diurne che in quelle serali salvo qualche acquazzone sulla Calabria tra il mattino e il pomeriggio ma in rapido esaurimento. Ampi spazi di sereno altrove alternati a qualche nube a tratti anche compatta.

Temperature stazionarie o in diminuzione sia nei valori minimi che in quelli massimi.

