Previsioni meteo per il week end, temperature massime in aumento - Tuttoggi.info

Ecco che tempo farà in Umbria e nel resto d'Italia sabato e domenica. Previsto un rialzo delle temperature massime

Umbria

Sabato. Tempo stabile su tutta la regione sia al mattino che al pomeriggio con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Nessuna variazione in serata e nottata con ampie schiarite ovunque.

Domenica. Tempo stabile al mattino su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nessuna variazione salvo locali addensamenti in sviluppo sui rilievi. In serata tempo asciutto ovunque con nubi sparse e ampie schiarite.

Italia



AL NORD

Tempo stabile al mattino sulle regioni settentrionali con locali addensamenti al Nord-Ovest e ampie schiarite altrove. Instabilità in aumento nel pomeriggio con locali temporali su Alpi e Appennino settentrionale, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata residue piogge sui rilievi ma in esaurimento ovunque.

AL CENTRO

Giornata all’insegna del tempo asciutto sulle regioni del Centro con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata con ampie schiarite ovunque.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo stabile al mattino su tutte le regioni con cieli sereni poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo salvo qualche addensamento in sviluppo sulle zone interne. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite ovunque.

Temperature minime stabili o in lieve calo al Centro-Sud, massime in generale rialzo.

Www.centrometeoitaliano.it

Video meteo domani: https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos