Previsioni meteo 24 giugno, attese piogge nel pomeriggio - Tuttoggi

Temperature minime stazionarie o in rialzo al centro-sud, in diminuzione al nord; massime in lieve calo.

Umbria

Cieli generalmente poco nuvolosi al mattino su tutto il territorio; piogge attese nel pomeriggio specie sulle zone montane. Fenomeni in generale esaurimento in serata.

Italia

AL NORD





Al mattino ampi spazi di sereno, con locali piogge sui settori occidentali Alpini. Al pomeriggio attesa instabilità su Piemonte, Valle d’Aosta, Veneto e Friuli, altrove condizioni meteo invariate. In serata residue piogge sui medesimi settori, con tendenza ad un graduale miglioramento.





AL CENTRO





Maltempo al mattino su Lazio e Abruzzo con sporadiche piogge specie sui rilievi, cieli poco nuvolosi altrove. Al pomeriggio cieli ancora irregolarmente nuvolosi, con precipitazioni irrisorie associate. In serata tempo più asciutto con cieli poco nuvolosi; locali spazi di sereno sulla Toscana.





AL SUD E SULLE ISOLE





Tempo uggioso al mattino con cieli irregolarmente nuvolosi e piogge attese su Campania e Sardegna; locali aperture sulla Sicilia. Al pomeriggio nessuna variazione dello stato del cielo, con locali precipitazioni tra Calabria, Basilicata e Puglia. In serata tempo asciutto con cieli poco o irregolarmente nuvolosi.





Temperature minime stazionarie o in rialzo al centro-sud, in diminuzione al nord; massime in lieve calo.

Www.centrometeoitaliano.it



Video meteo domani: https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos