Previsioni meteo 21 novembre, piogge sparse e neve fino a 1300 metri - Tuttoggi.info

Le previsioni del tempo per la giornata di domani a cura di Centrometeoitaliano. Piogge sparse in Umbria, il meteo nel resto d'Italia

Umbria

Tempo instabile su tutta la regione sia al mattino che al pomeriggio con molte nuvole in transito associate a piogge sparse, generalmente di debole intensità. Peggiora tra la sera e la notte con fenomeni localmente più intensi. Neve in calo sui rilievi fino a 1300-1400 metri.

Nazionale

AL NORD

Al mattino cieli coperti su tutti i settori, con deboli piogge sulla Romagna. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con neve sui rilievi dai 1300-1600 metri. In serata tempo in miglioramento con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL CENTRO

Condizioni di maltempo sia al mattino che al pomeriggio con precipitazioni diffuse. Fenomeni più intensi attesi tra serata e nottata, con neve in Appennino dai 1400-1600 metri.

AL SUD

Tempo in prevalenza asciutto al mattino con cieli irregolarmente nuvolosi, eccetto isolati piovaschi sulla Campania. Al pomeriggio ancora precipitazioni sui medesimi settori. Peggioramento atteso in serata con precipitazioni sparse sulle regioni peninsulari, variabilità asciutta altrove.

Temperature minime stazionarie o in lieve aumento. Massime stabili o in diminuzione da nord a sud.

www.centrometeoitaliano.it