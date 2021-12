Previsioni meteo 10 dicembre, piogge e neve dal pomeriggio - Tuttoggi

Le previsioni del tempo in Umbria e in Italia per la giornata di domani a cura di Centrometeoitaliano.it, torna la neve a quote medio basse

Umbria

Nuvolosità irregolare al mattino su tutto il territorio con tempo asciutto; al pomeriggio si attendono piogge sparse e neve sui rilievi fino a 700-900 metri. Fenomeni molto intensi nelle ore serali su tutta la regione, quota neve in calo a 500 metri.

Italia

AL NORD

Al mattino piogge sparse in Liguria e neve sulle Alpi occidentali fino a 200 metri, asciutto altrove con cieli nuvolosi. Precipitazioni sparse al pomeriggio, nevose fino a bassa quota, asciutto ancora al Nord-Est. Residui fenomeni in serata su Liguria ed Emilia Romagna, con neve in Appennino fino a fondovalle.

AL CENTRO

Al mattino molta nuvolosità in transito ma con tempo ancora asciutto.Forte maltempo al pomeriggio e in serata con piogge intense e diffuse su tutte le regioni, neve in Appennino fino a 600-900 metri.

Temperature minime in generale calo da nord a sud; massime in aumento sulle Isole Maggiori e stabili o in calo sull’Italia peninsulare.

