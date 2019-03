Prevenzione furti e truffe, oggi incontro pubblico dei carabinieri ad Arrone

Contro furti e truffe, si terrà stasera un importante incontro di prevenzione – promosso dall’Arma dei carabinieri in collaborazione con il Comune – ad Arrone.

Nell’ambito infatti della campagna di sensibilizzazione che l’Arma porta avanti per indicare le buone pratiche da adottare per minimizzare il rischio di subire reati contro il patrimonio (in particolare furti in abitazione e truffe) nonché per sottolineare l’importanza della collaborazione dei cittadini con le forze di polizia al fine di migliorare la sicurezza reale e percepita, è stato organizzato, di concerto con l’Amministrazione comunale, un incontro con la cittadinanza di Arrone.

L’evento, che mira a rafforzare i legami fra la comunità locale e le istituzioni e segue quelli già svolti in altri comuni della provincia di Terni (altri ne sono stati già programmati per il futuro prossimo), si svolgerà oggi pomeriggio – 11 marzo -, alle ore 17.30, in Piazza Garibaldi presso la ex Chiesa della Madonna della Quercia.

